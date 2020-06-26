《Pokémon GO》官方宣布了夏至活動後，也連帶宣布了將舉辦「一起來捕蟲」的活動，時間自6月26日（星期五）08:00～2020年7月1日（星期三）22:00止，準備好你的薰香來捕捉蟲系寶可夢吧！

《Pokémon GO》宣布自台灣時間2020年6月26日（星期五）08:00～2020年7月1日（星期三）22:00舉辦「一起來捕蟲」活動。獎勵加碼內容是捕捉寶可夢時可獲得的XP加倍。詳細活動內容如下：

(1)飛天螳螂、百足蜈蚣和石居蟹等蟲屬性寶可夢在野外出現或從5公里蛋中孵出的機率提高，也會於活動限定田野調查課題及團體戰中登場。如果你夠幸運的話，還有機會遇見異色石居蟹喔！

(2)薰香會吸引到更多蟲屬性寶可夢，而薰香每一天會吸引到的寶可夢都不一樣喔！從6月26日（星期五）08:00～6月27日（星期六）23:59，薰香會更容易吸引到土居忍士。從6月28日（星期天）00:00～6月29日（星期一）23:59，薰香會更容易吸引到刺尾蟲。從6月30日（星期二）00:00～7月1日（星期三）23:59，薰香會更容易吸引到飛天螳螂。

此外，台灣時間6月28日11:00～14:00，凱羅斯出現在3星團體戰的機率將會提高！準備好你的(遠距)團體戰入場券就可以參加。「一起來捕蟲」活動是個取得捕蟲少年獎牌並為自己捉隻異色石居蟹的好機會，訓練家們一定要把握機會。

(科技)