裴琳1999年和張碩芬、王婷萱合組少女團體「Kiss」出道，發行《Shut Up》、《看著辦》等音樂專輯，但唱片圈不景氣，她轉往戲劇圈發展成績不俗，卻接連發生吸大麻、酒駕等醜聞，讓前途蒙上一層陰影。

裴琳第一部戲劇作品為《吐司男之吻》，甜美可愛的外型替她加分不少，後來又接了《男丁格爾》、《愛情魔髮師》等作品成績亮眼，正當事業持續起飛之際，她酒駕撞上計程車、誤傷乘客，當時的男友邵翔還幫忙頂罪，事後她坦承自己是駕駛者，兩人遭到緩訴處分，各捐2萬元到社會團體。

事隔兩年，裴琳吸食大麻被捕，演藝事業跌入谷底，勒戒成功後她揮別甜美形象，轉往拍攝八點檔，雖然她積極投入，人氣卻也不像當年火紅，2011年又爆出酒駕醜聞再重創形象，這幾年的戲約幾乎以《戲說台灣》為主，加上大環境不景氣，裴琳沒戲拍的時間越來越多，她決定接觸直銷多賺錢，「當然我不會一直去推，因為我也不想要人家這樣對我。」

今年36歲的裴琳感情空窗，雖然家人一直很希望她能早點找到歸宿，但她很理性的認為要找人結婚不難，難的是婚後生活的眉眉角角，目前也沒遇到適合的對象，對感情抱持隨緣態度。

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(中時電子報)