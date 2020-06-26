6月19日，新光金召開股東會，75歲的吳東進閃電卸下董事長大位，交給74歲的老臣許澎；但更引人注目的是，副董事長李紀珠辭任後，懸缺2年的總經理由吳東進的二女兒、41歲的吳欣儒接任，成為最年輕的金控總座。

女兒坐上母公司新光金的最高執行者，續任子公司新光人壽董事長的老爸，所在企業位階還低了一級。吳欣儒的「準接班」身分，大致底定。

股東會後，吳東進大大誇讚二女兒「年輕聰明」、「培養16年的專業領導者」。為什麼吳東進要妹妹吳欣儒，而非姊姊吳欣盈，扛起總資產新台幣4兆元的新光金？

她比「鯰魚」姊姊有人和

開會守時、重紀律的理工腦

吳欣盈、吳欣儒兩姊妹，外界常拿來對比。她們年紀只相差1歲，身高、外型相仿，讀的都是台灣的美國學校，說得一口「美式中文」，兩人還一起投資飾品店。不過姊妹的個性，卻天差地遠。

吳東進本來心目中的準接班人不是吳欣儒，而是吳欣盈。她個性強勢，如同鯰魚，敢在公司內部衝撞。2017年時，吳欣盈與李紀珠在董事會爆發不合，從臺下吵到臺上。爾後，她更開粉專、選立委，不懼蜚短流長。

反觀吳欣儒性格如水，好比駱駝，沉靜溫和、遵守紀律。她在2017年接替吳欣盈擔任新光金董事後，近3年來，與李紀珠開過至少30次會。在場者都說，她即使發表意見，語調都「溫溫的」，沒看過兩人吵架。

吳欣盈偏愛人文、藝術，敢愛敢恨，與華南銀行副董事長林知延的離婚官司，鬧得滿城風雨；而吳欣儒則有「理工腦」，大學讀生化相關科系，與華南金董事許元禎結婚10年，生了3個孩子，把人生的時程表，控制得如在實驗室檢測般精準。

吳欣盈有時開會談得興高采烈，就會不小心拖到下個會的時間；新光吳火獅紀念醫院行政副院長洪子仁說，吳欣儒開會從不遲到，「幾點的會，就幾點開始，幾點該結束，就要準時結束。」

吳欣儒也曾說，她把時間分成「工作、生活和家庭」三大塊。她一天的時間安排大致是這樣：白天到下午上班，晚上約6、7點回家，吃晚餐、陪小孩玩，到八點半後，哄3個小孩睡覺，再和老公許元禎去看電影、散步，「約會時間」都切得清楚。

2012年起，吳欣儒陸續擔任新光金副總、新光醫院董事長特助，以及數位金融小組召集人，忙得團團轉。但她過去2年來，每週六還去台大健康政策與管理研究所修課、讀碩士，一天上滿8小時，週間並抽出一天晚上，和指導教授討論研究題目。

「她幾乎不缺課，兩年就準時畢業，」她的論文指導教授董鈺琪說，如果沒有毅力是辦不到的。

新光是老牌金融業，日式管理風格又濃烈，衝撞的鯰魚並不討喜，駱駝反而勝出。儘管，吳欣盈比吳欣儒早了13年成為新光金董事，跟在姊姊身影背後的妹妹，卻超車坐上總座大位。

她上任面臨內憂外患

人事、營運、環境考驗待解

不過，今年新光金董監改選，吳欣儒意外並未被選任董事，可能因為老公許元禎身在華南金控，夫妻雙方僅能有一人在金控擔任董事，否則將踩到金管會「金金分離」的紅線。

金管會官員指出，雖然吳欣儒形式上沒有違反金金分離，但本質上仍有顧慮，這將列入審查項目之一。換言之，她若沒有辦法讓金管會點頭，仍當不了總經理。

即使成功上任，吳欣儒的挑戰依然不小。

論人事：新光創立75年，有老臣，如待了快50年的許澎，也有新人，如加入不滿5年的副董事長李紀珠。在兩者間，她須找到平衡點。

論營運：新光金績效起伏不定，在2008年金融海嘯後，有5年未發股利，她得想辦法調體質、穩獲利，給股東滿意的交代。

論環境：新光金旗下銀行、人壽營收占比幾乎各半，但低利率時代下，利差縮小，對這兩大事業都不利，她得另出新招，對抗不景氣。

美國人際關係大師戴爾・卡內基（Dale Carnegie）指出，75%的成功領導，都來自良好的人際關係。

在「人和」這一點，是吳欣儒能夠取得接班門票的關鍵，但她如何發揮「駱駝性格」，當個稱職的領導者，不但牽動著家族事業版圖，更攸關新光金33萬股東與千萬客戶的權益。

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(中時電子報)