彰化一名身價6000多萬的張姓公司老闆，與黃姓妻子一同加入臉書BMW車隊社團，豈料妻子竟與社團內一名沈姓醫師發展不倫關係，社團內八卦流言滿天飛，車友在背後指指點點張男戴綠帽，讓他憤而對向沈姓醫師提告求償200萬元，並要求在臉書社團刊登道歉啟事3天。彰化地院審酌雙方身分、財產，判沈姓醫師得賠人夫30萬元；至於臉書道歉，「已逾越相當性」，不應准許。

根據判決書，張男與黃女結婚12年，育有2子，黃女2017年間開始參加車隊社團，張男也帶著孩子一同參與，全社團都知道黃女是有老公孩子的人。張男指控，沈男明知黃女是有配偶之人，仍約她外出、過夜；甚至張男當面要求沈別再與妻子往來，沈依舊毫不避諱，而社團內甚至流傳各種流言蜚語，讓張男精神與名譽都受到相當大影響，因此提告求償。

張男並提出妻子與沈男的親密合照，照片中兩人緊密相偎、面露微笑，貼臉合影作勢親吻臉頰，甚至兩人以唇齒相咬同件物品。

此外，行車紀錄器錄到黃女說「我是怕被抓到……（笑聲）我不想要有人抓到我的車還在台中」，沈男回：「那你就說你昨天睡這裡就好啊」，隨即出現類似「人類親吻」時所發出之聲音，之後還有「嗯」的聲音。

彰化地院法官認為，沈男、黃女種種行為，已發展出超逾一般社交友誼之男女感情，各種親密行為，宛若熱戀情侶，顯已逾越正常社交禮節界線。審酌張男財產約6000萬元，沈男擔任醫師，年薪400多萬元，名下有房屋土地，以及保時捷、奧迪、杜卡迪等名車，判沈男賠人夫30萬元，至於臉書道歉則免。全案可上訴。

(中時電子報)