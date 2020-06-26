高雄市親民黨籍議員吳益政，代表民眾黨參選高雄市長，而他的兒子吳東燁，同時也是台北市議員邱威傑（呱吉）的員工，在臉書上發長文，針對爸爸要投入高雄補選一事表達看法，並澄清老闆呱吉跟爸爸沒有任何利益關係。

吳東燁在臉書表示，2018年某個晚上，爸爸突然跟他說想參選高雄市長，雖然彼此都知道當選的可能性很小，但爸爸卻像已經當選了一樣討論著對高雄的政策與願景。

2018年3月，吳益政辦了參選記者會，吳東燁說，當時韓國瑜還在突襲台北市長時，爸爸就宣布以無黨籍參選高雄市長，但可悲的是，「參選的新聞甚至不及韓國瑜的一碗滷肉飯，他一堆的政見也不及一瓶礦泉水」，當時沒人知道高雄會颳起恐怖的韓流。

張益政（中）去年曾與兒子吳東燁（左），一起接受台北市議員邱威傑（呱吉）專訪。（圖／摘自呱吉YouTube）

2018年8月，吳益政辦了宣布退選記者會，吳東燁回憶起前一晚，和兩個助理一直勸爸爸選下去，希望他不要有遺憾，覺得對的事情就去做，那時自己也剛找到台北的工作，就算爸爸敗選失業，也可以養活自己。隔天記者會結束，是吳東燁第一次看到爸爸哭，無黨終究沒有機會，保證金200萬終究是生不出來，過去支持他的藍綠朋友們也都歸隊了，「一個市長候選人資源甚至不如選議員的時候。最後退選的新聞也是被韓國瑜石油給淹沒了…」。

吳東燁透露，去年底民眾黨開始與吳益政接觸，爸爸帶他們做一些會勘考察，像是橋頭新市鎮的興建使當地中崎有機農場要拆遷，也是帶民眾黨一起上台北開會了解，曾問過他，又不是黨員，幫他們那麼多忙他們會回報嗎？吳益政回說，「他們想一起解決高雄的問題是需要什麼回報？」

擔心爸爸跟民眾黨走太近，吳東燁也深怕最後他變成側翼的靶子，但他快20年的政治生涯裡，也沒記得藍綠兩黨曾經招攬過他或曾經想幫助過他，「他自己一個人選了幾十年，在議場裡又是個不在藍綠黨團裡的陽春議員」，實在拿不出理由叫他遠離民眾黨，因為這或許是他從政以來，第一次有一個黨願意接受他的意見，請教他的意見。

吳東燁看到新聞才知道爸爸又決定參選，原想打電話阻止他不要淌這灘渾水，但聽到他說「我也累了，這一次大概是我人生中最後的機會吧。」既然是政治生涯的最後一搏，那無話可說，「我只知道他還是那個他，2018年為了理想而自己決定無黨參選的他，2020年為了實踐理想最後一搏的他，都是同一個他。」差別是，今年的吳益政會開始受到新聞的關注、受到側翼的攻擊，雖然出來參選就會被打成是「為了民眾黨的利益」，但知道爸爸自始至終都是為了要實踐他對高雄的理想。

吳東燁也澄清，自己的老闆呱吉跟爸爸沒有任何利益關係，「請不要拿我爸來攻擊我老闆，也不要拿我老闆攻擊我爸」，也向那些叫他退議員的人喊話，「他連上次選立委的期間，都拿下了高督盟『十大問政優質議員』，根本沒有因為選舉怠工好嗎？」不管挺不挺他都沒關係，民主就是這樣，自己也有反對他的時候，但會和爸爸溝通，沒有人要鬥個你死我活。

(中時電子報)