娛樂8點半》藝人秦楊演出本土劇《台灣霹靂火》，以反派角色「劉文聰」紅遍大街小巷，曾掀起全民模仿熱潮，不過光環退去之後，接踵而來的是酒駕撞人、毆人等負面新聞，更因為角逐市議員失利、投資慘賠，負債上億元，大起大落的藝界人生，令人不勝唏噓。

秦楊走紅後多次傳出行為脫序等失控行為。（圖／中時資料照）

秦楊小時後家境富裕，不過父親生意失敗後，讓他提早出社會分擔家計，除了曾在滾石唱片擔任倉庫管理員，也當過林青霞的助理，也因為林青霞對友人提到：「我覺得秦楊外型不錯，可以進演藝圈。」這一席話讓他興起進演藝圈的念頭，踏入演藝圈雖然接演多部本土劇，但表現平平未多獲關注，直到演出《台灣霹靂火》反派角色劉文聰一角，讓他初嚐爆紅滋味，一句經典台詞「一桶汽油、一隻番仔火」不僅名利雙收，更轉拍偶像劇和電影，甚至演而優則歌，一年內接連出了兩張專輯，年收入高達4500萬元。

秦楊走紅後，先是傳出大頭症惹怒不少演藝圈人士及高層，接著頂著高知名度幫參選立委的叔叔輔選時，傳出選前自導自演遭毆傷，企圖影響選情，接著爆出與演員安定亞等友人喝酒時，不滿傳播妹遲到竟怒飆安定亞等人，還翻桌作勢打人，結果反遭毆傷送醫，但送醫過程竟揮拳猛擊救護員下體，被依傷害、妨害公務起訴，此外喝酒多次行為脫序的他，先是酒駕撞倒路旁機車，由於酒測高達1.29，被依公共危險罪法辦，當時更當所有媒體前掌嘴道歉，此外更爆出到飯店喝酒找傳播妹時，不但付不出酒錢，還飆罵傳播妹要對方跳樓。

此外秦楊被爆向友人借700萬，到大陸投資科技業卻慘賠收場，由於事後借款沒有還清被對方控告詐欺，最後原告撤銷告訴，獲判不起訴處分，不過投資慘賠並不只有這樁，讓他12年內賠掉1億元，雖然想藉著拍戲償還債務，無奈一連串負面新聞讓形象跌至谷底，演藝事業隨之停擺，導致三年多來無戲可接，為了還債只好連價值千萬的房子也賣了，與妻小靠著租屋過日子，甚至被民眾目擊在高雄居酒屋當送菜小弟，對此他則解釋和老闆是好朋友，有時客人太多幫忙送餐才被誤傳。

秦楊踏入政壇參選高雄市議員無奈慘敗收場。（圖／中時資料照）

不過秦楊除了轉戰商場失利之外，踏入政壇也是慘敗收場，當時秦楊在演藝圈雖是所有人爭相邀約的對象，但他的企圖心早不在演藝圈，而是轉往政壇發展，2010年他表態參選高雄市議員，對上了同樣高知名度，也在高雄小港前鎮區宣佈參選的陳致中，不過當時文宣僅放上一張自己微笑的照片，並未寫上任何參選政見，加上昔日幫人輔選時，疑自導自演遭人毆打的戲碼，種種因素似乎都成為敗選主因，果不其然最後以三千多票落選。

秦楊從谷底爬起，成為連鎖燒烤店管理處總經理。（圖／中時資料照）

秦楊人生大起大落，從林青霞身邊的小助理，搖身一變成為紅透半邊天的本土劇紅星，後來又因從政、商場投資失利，賠掉上億元，甚至負債上千萬，不過秦楊仍樂觀看待表示：「人生只要活著就有錢賺，蹲得愈低可以跳得愈高。」近年他更是從人生谷底爬起，不僅是連鎖燒烤店的管理處總經理，還負責推廣餐車加盟業務，更積極投身公益活動，被問起是否還想從政？他開玩笑表示連戶長都選不上了，當然不可能再碰政治。

(中時電子報)