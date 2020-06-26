身為今年NBA選秀狀元熱門之一的「球弟」拉梅洛鮑爾，如今即將步上昔日「球哥」朗佐鮑爾的後路了嗎？因為他們的天兵老爸「球爸」拉瓦爾鮑爾又開始瘋狂放話了，這次更把矛頭指向可能抽到今年狀元籤的勇士，「我兒子才不去勇士！」

「我不喜歡勇士，原因在於他們已有克雷湯普生與其他人了，你把拉梅洛鮑爾放進去，然後讓他跟著這些人當小跟班，」再次無視外界批評的球爸表示，「拉梅洛鮑爾才不是一個跟班，他不需要去做那些人該做的事，他們自己去做就好。」

球爸甚至強調，「我小兒子具有天賦，可以自主比賽，一點也不困難，隊友有空檔就傳，他自己有空檔就投，但你不能想讓我小兒子在那邊等著，說什麼等他機會來了再說，先等個兩三年之類的，這不可能，就是一句話，他能不能打？」

只是假如勇士真的抽到狀元籤，球爸的態度與立場隨即轉變，「假如勇士抽到狀元籤，他們勢必會選拉梅洛鮑爾，一切就是金錢與生意，拉梅洛可把球迷帶進場內看球，這是他可以做到的事情，在這屆選秀當中，除了他以外沒人可以做到。」

當年朗佐鮑爾就是遭到球爸不斷胡亂放話，才成聯盟各隊公敵，造成他在菜鳥球季慘遭修理，如今拉梅洛鮑爾還沒選秀，球爸又開始亂放狂言，下個球季都還不知道何時可以開放觀眾進場，球爸就在誇口球弟是票房保證，這也太白目了吧！

(中時 )