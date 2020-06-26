梅根與哈利在洛杉磯從事志工服務，並與知名經紀公司簽約，躋身演說A咖行列。

薩塞克斯公爵夫人梅根和夫婿哈利王子淡出英國王室，遷居洛杉磯後，一直尋求財務獨立。如今傳出，他們已和哈里沃克經紀公司（Harry Walker Agency）簽約，加入美國前總統歐巴馬夫婦、柯林頓夫婦，還有脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）的演說A咖行列。

據《每日郵報》（Daily Mail）與《鏡報》（Mirror）25日報導，未來他們預定會在演說中探討種族正義、性別，環保與心理衛生等社會議題。不過，英國《君王》雜誌（Majesty magazine）總編輯席薇德（Ingrid Seward）說，沒人會為了聽他們談性別平等，還有環保議題，從口袋裡掏出大把鈔票。她警告，為了讓聽眾覺得值回票價，兩人可望透露在英國王室的部份細節。

而對梅根與哈利來說，或許豐厚的演講費真能幫他們圓財務獨立夢。據說早在今年1月時，歐巴馬夫婦就為他們脫離王室的新生活提供建議。公關專家鮑考斯基（Mark Borkowski）說，他們早該這麼做了，而演說將成為兩人龐大的財源之一。

消息人士透露，其實梅根和哈利很想以歐巴馬夫婦為榜樣。他們離開白宮後，建立了既成功，又充滿尊嚴的人生。歐巴馬夫妻在獲得巨大商業成功的同時，不僅保有了高人氣，還不沾一絲銅臭味。事實上，自從他們離開白宮後，人氣不降反增，尤其是前第一夫人蜜雪兒更是如此，而這正是梅根佩服不已的。

據說歐巴馬在2017年時，1場演說要價將近32萬英鎊（近1200萬台幣），而柯林頓夫婦2014年露面一次，平均要價近20萬英鎊（約732萬台幣）。

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(中時電子報)

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