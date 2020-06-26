大陸近期的洪水與長江三峽大壩安全性在台灣政論節目上熱烈討論，曾經因「大陸人民吃不起榨菜」而登上微博熱搜排行並遭到訕笑的名嘴黃世聰，近日再成為微博熱議話題。在他夸夸而談三峽大壩潰堤會一路由宜昌淹到上海之後，大陸網民忍不住調侃這位「榨菜哥」稱：「榨菜吃多了，想喝三峽水了吧！」

據《觀察者網》報導，與受近期持續降雨影響，三峽庫區水位持續上漲。目前庫區水位接近147米，超出防洪限制水位近2米。被大陸網民封為「榨菜哥」的台灣政論節目名嘴黃世聰在節目中拿著上述資料造謠說，三峽大壩有潰堤風險，現在大陸有24省都泡在水裡。大陸網友們對此也忍不住調侃，「這次是搾菜吃多了，想喝三峽水了吧！」

報導說，黃世聰還在節目論證稱，「三峽大壩最怕的就是上下游同時淹水，現在就是這個狀況，下游呢，他們說是1998年大洪水之外第二高的洪水，所以也就是下游水位相當高。三峽現在上游拼命在下雨，所以三峽大壩不可能洩洪。」

黃世聰還表示，三峽大壩有潰堤的危險。「一旦潰堤，第一時間它的水位會從高147公尺往下竄流下去，用100公里的時速往下沖......往下衝衝到宜昌市，宜昌市是三峽大壩下面最大的一個城市，大概過幾個小時之後宜昌市全市泡在水裡面。5個小時時候，宜昌市會泡在水面20公尺以下，完全看不到天日。」

報導表示，「榨菜哥」大手一揮在螢幕上指指點點說，水會一直再往下，到沙市、武漢、江漢平原，一直到安徽，一直到南京。一天之內，這個水就能可以到達南京，南京大概也會毀掉，過一段時間之後，水會沖到上海......」，連續說了5分鐘，主持人則在一旁不時發出震驚唏噓的配合。

(中時電子報)