中職富邦悍將戰績墊底不久，立即上演「line事件門」的逼宮戲碼！是否「球員表態」已是愈描愈黑，是否凸有關「海歸派」的氣盛，有待後續印證，而總教練與球員雙方心結已然產生，這場「宮鬥戲」只是開端，未來的風暴方興未艾，鹿死誰手未可知！

從經紀公司的聲明得知，胡金龍的line竟然會被自己的弟弟拿去自做主張傳遞「震撼性」的訊息，經紀公司短短幾行字難杜悠悠之口，經紀公司「無法認同藉此挑撥內部關係」，其實更多球迷已經表態不相信胡金龍的理由，此事已成「羅生門」。

經紀公司的說法「假設為真」，正是「此地無銀三百兩」！能夠私自以哥哥的line發出爭議的訊息，可以想像平時已有這種氛圍，也就是弟弟與哥哥或其他群組的人平時已對總教練的作為，進行多次「檢討」，抒發不滿情緒，才會有這種自然而然流露出來的批評。

胡金龍親向總教練洪一中道歉已經彌補不了「既定的事實」，能夠接掌總教練16年、累積900多勝的洪一中歷經多少球員與教練之間的鬥爭，他怎麼會容易被簡短幾行說明唬弄過去，內情必定心知肚明，經紀公司只有對球團消毒的作用而已。

近年來，中職圈內一直盛傳有些「海歸派」球員「生毛帶角」，這是否符合「胡金龍事件」？洪一中在職棒圈內打滾多年能不看透，而且富邦悍將「內部傷害」既成事實，未來的爭鬥只會增加不會減少，就看洪總如何出招？

(中時 )