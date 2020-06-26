出道15年、「偶像劇女神」周曉涵對投資有一套，她和賴薇如等10位圈內外好友，在台北101附近砸千萬開設「Opium Champagne Bar」酒吧，去年底試營運，今年年初開幕卻碰上疫情。慶幸的是，圈內好友及股東們交友圈廣泛，營運以來沒虧損，她看好這項副業「錢景」，預計2年內可回本。

「Opium」中文名為罌粟花、鴉片，周曉涵解釋取名概念是「讓人會上癮的店」，前期籌備1年多，店內裝潢充滿法式優雅風格。由於最大股東是室內設計師，光是字體設計及店內菜單就花20萬，沙發、燈飾、掛畫也講究，為求品質砸近千萬重本，店內吸引許多網美光顧，她希望未來異業結合，擴大品牌效益。

周曉涵今年升格老闆娘，斜槓投資開酒吧、代理潮牌等副業。（粘耿豪攝）

此外周曉涵也和好友合資代理比利時全黑潮牌「BLVCK」，私下喜愛運動帥氣風穿搭的她化身酷炫model為品牌拍形象照，7月將在新光三越A9辦快閃店活動，她也親自參與裝潢設計，屆時還有黑色甜點進駐，打造拍照打卡風潮。

周曉涵和友人代理比利時全黑潮牌「BLVCK」，她化身酷炫model為品牌拍形象照。（KAISER提供）

周曉涵對經營酒吧及潮牌副業親力親為，對細節更是求好心切，她笑說自己是「面子勝過賺錢」，不會為了賺錢隨便做，「像是拍寫真，多露一定會賣翻，但我不會做那樣的事」，她當時跑了數10趟出版社，親自跟編輯討論如何調整排版。這回升格當老闆，她自虧「意見很多」，目前還是傾向和友人合資開店，若自己開的話「怕忙死」。

周曉涵笑說自己「意見很多」，不少事情都習慣親力親為。（粘耿豪攝）

周曉涵平時喜歡畫畫抒發心情，7月將在新光三越A11辦畫展，展出15幅作品，每幅畫對她都有深刻回憶，像是外公去世前後，曾畫祖孫同框圖像；她曾拍《有愛一家人》結識楊可涵（小白兔），楊驟逝後，她畫了一幅粉紅兔的畫，緬懷已故好友。

周曉涵喜歡透過畫畫抒發心情。（取自IG）

周曉涵透過畫作緬懷已故好友楊可涵（小白兔）。（多曼尼家族提供）

今年已35歲的她，家人目前沒催婚，自己也不急結婚、生小孩則隨緣，不過她自認不會閃婚，「婚姻觀會隨年紀改變，看了很多失敗例子，想先把自己顧好，女生要在經濟獨立前提，才能選擇自己喜歡的」，至於理想的另一半，周曉涵說「要馬能在事業幫上忙，或是像陶子姐和李仁哥那樣也很好」。

(中時 )