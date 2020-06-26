香港問題倍受矚目！中國全國人大常委會近日將再度開會，外界預期會討論「港版國安法」草案，美國聯邦參議院25日通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），法案如能生效，要透過凍結資產、拒發簽證等措施，以回應北京推行港版國安法立法。

大陸5月28日通過「港版國安法」，美國恐以香港不再擁有高度自治為由，撤銷特殊貿易待遇。對此，經濟學家指出，若川普政府取消香港享有的特殊經濟待遇，大陸會積極扶植上海成為國際金融中心，在大脫鉤的過程中，全球經濟未來會分裂成美、陸兩大陣營各自較勁。

美國參議院25日以「一致同意」方式通過「香港自治法」。這部法案是由共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）及民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）5月21日共同提出。參院通過後，法案接下來將會被送至眾議院審議，之後會送交美國總統川普簽署後生效。

(中時電子報)