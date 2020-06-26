陸加兩國關係因為華為財務長孟晚舟引渡至美國案關係較為緊張，大陸外交部發言人趙立堅日前表示，加拿大若放了孟晚舟，「有利於解決2位加拿大公民的問題」。對此，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）25日拒斥以孟晚舟交換遭大陸拘押的2加拿大公民的呼籲。他指出，這麼做將立下不良先例，對加拿大造成傷害。

2018年12月1日，應美國官員要求，大陸電信業巨頭華為的首席財務官孟晚舟在溫哥華被捕，她也是華為創始人任正非的女兒。此舉激怒了大陸官員。

孟晚舟被捕後，陸加關係變差。2020年6月19日，北京市人民檢察院第二分院以涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪，對加拿大籍被告人康明凱向北京市第二中級人民法院提起公訴，被視為大陸當局因孟晚舟事件向加拿大施加壓力。

大陸電信巨擘華為財務長孟晚舟在加拿大的引渡至美司法案，5月27日由加國法官判決她的行為構成「雙重犯罪」，代表本案可繼續審理，為孟案一大挫敗。日前，大陸外交部發言人趙立堅日前表示，加拿大若放了孟晚舟，「有利於解決2位加拿大公民的問題」。

此外，大陸19位前內閣部長與外交人員等知名人士致函加拿大總理杜魯道呼籲渥太華當局中止引渡孟晚舟至美國的司法程序。對此，杜魯道以駁斥。他說，這封聯名信要求釋放孟晚舟是錯誤的，這麼做將立下不良先例，對加拿大造成傷害。

(中時電子報)