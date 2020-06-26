文化部文化資產局的「辦桌‧看戲」，以熱鬧的敲鑼擊鼓宣告好戲開演。（陳淑芬攝）

「辦桌‧看戲」首埸開演漢陽北管劇團，展示宜蘭及雲林等在地美味。（陳淑芬攝）

陳淑芬／台中報導

文化部文化資產局原預計在2月舉辦「辦桌‧看戲」傳統表演藝術演出活動，因新冠病毒疫情影響延至端午節連假在文資園區開演，將橫跨夏秋兩季，陸續帶來32場傳統表演藝術，邀知名演出團體及國寶藝師推出歌仔戲、亂彈戲、戲曲及布袋戲等多元節目，報名觀賞的民眾還可邊看戲、邊品茶吃茶點，體驗「戲中滋味，在地口味」。

文資局局長施國隆表示，今年「辦桌‧看戲－戲中滋味，在地口味」活動，再次跨越地域與類別，最遠邀請到來自金門離島的傀儡戲劇團，也有台東的原住民保存者參與演出，並新增「陣頭匯演」場次，7月19日將由「鎮狩宮什家將」、「白鶴陣」與「牛犁歌陣」，帶給民眾難得一見的百年陣頭文化演出。

值得一提的是，今年活動結合在地傳統茶點飲食體驗，呈現出各縣市無形文化資產的多元性、豐富性與在地性，讓報名觀賞的民眾可以邊看戲、邊品茶吃茶點。以6月28日演出的小西園掌中劇團為例，因根基於新北市新莊區，欣賞演出的觀眾可品嘗到新莊當地百年歷史老店出產的雙糕潤與金牌鳳梨酥。

文資局表示，活動將橫跨夏秋兩季，廣邀國內知名演出團體及國寶藝師，包含有林吳素霞、潘玉嬌、王仁心、林竹岸及許坤仲等重要傳統表演藝術保存者所帶領的演出團隊，並邀請來自15個縣市的「中央與地方傳統表演藝術保存者、傳習計畫結業藝生、無形文化資產實踐團體」，規模更勝去年。

(中時 )