「石頭會自己找主人！」創業13年的「承豪石材」執行長陳博崑，為吸引過路客，當起「石材狩獵師」，親自飛到巴西等地的礦區向礦主交涉，買下一幅幅宛如潑墨畫般的精品石材；如今承豪石材年營收已破1.2億元，成為新北市八里區「石材一條街」最大的石材行，每坪百萬元起跳的「文華苑」、「達官苑」等豪宅客戶，紛紛自動找上門！

台灣石材因過度開發，加上環保意識抬頭，近2、30年來均仰賴國外進口，由於得從新北市的台北港入關，石材業者為省下運輸成本、就近加工，上百家石材業者漸漸匯集在八里一帶，進而發展成「石材一條街」。

有許多台北市中山區豪宅「達官苑」住戶，主動找上陳博崑購買精品石材，替住家增添氣場。（圖／業者提供）

9年前從台中北上的「承豪石材」（承豪），雖然算是業界新兵，如今卻已是八里規模最大的業者。占地九百坪的展場，站立著一幅幅比人高的石材，猶如掛滿大型畫作的美術館，總令來客相當震撼。

台北市知名豪宅「文華苑」的住戶，不少都是陳博崑的老主顧。（圖／報系資料照）

身材高瘦、講話古意的54歲承豪執行長陳博崑，摸著黑灰相間、表面極有層次的花崗岩說：「每塊石頭都有自己的故事」，「這塊花崗岩來自巴西，只進到兩塊，另外一塊在精品店古馳（Gucci）的專櫃；古馳喜歡黑色、LV喜歡黃色，許多客戶跟著精品風走，我們也有多樣選擇。」

這款黑底帶著金色光芒的石材，被陳博崑命名為「萬寶龍」。（圖／翻攝自官網）

有趣的是，陳博崑還為每一塊石材都取了「Tiffany」、「萬寶龍」等相當時尚的名字，「這塊黑中帶金的『萬寶龍』來自巴西，金色的部分是水晶，燈光會讓石頭帶來不同的顏色和感覺，一整面放在那裡，就像一幅畫。」

另一款有著特殊藍色的石材，則被取為「Tiffany」。（圖／翻攝自官網）

「石頭會自己找主人！」陳博崑接著狀似神祕地表示，「很多消費者一來，就站著不肯走，加上石材有限，每一批呈現出來的感覺都不同，不火速下手，下次來就沒了。」陳博崑口中的消費者，多為「文華苑」、「達官苑」等豪宅客戶。

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(中時電子報)