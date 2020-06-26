來自新竹的陳博崑，對全球石礦區瞭若指掌，但他並非本科系出身，「我原本唸機械工程，當初只是想學一技之長，1990年退伍結婚後，想找個體面的工作，剛好新竹房地產業收入不錯，我覺得『穿西裝比做黑手好』，就當了1年多的房仲。」他笑說：「後來和朋友3人合夥開建設公司，專營房仲及土地買賣，但資金不足周轉不靈，不到三年就收起來。」

建設公司結束營運後，陳博崑先是開了酒吧，後來又到印刷行當起事務機維修人員、在工地做防水工程，只是都做不久，「直到1997年，大姨子上班的石材行要找中南部業務，我就跑去試試。」

陳博崑和妻子何美玲從年輕時就相互扶持，承豪成立後更一起打拚，闖出年收上億王國 。（圖／業者提供）

石材行業務做了7年後，由於大姨子在八里自立門戶，陳博崑跟著她離開前東家；大姨子後來過世，她的丈夫接手公司，2007年陳博崑便決定在台中創業，太太何美玲負責財務，取名為「承豪」，「我喜歡『承』這個字，後來想到承豪發音很像台語的『真好』，就決定用這個名字。」

總把員工視為家人的陳博崑，常常關心員工，也十分了解每個人的家中狀況。（圖／馬景平攝）

創業初期，陳博崑的主要業務是協助建商尋找需要的石材，但B2B（企業對企業）的經營模式，利潤很低，「像一面電視牆，頂多用4片石材，根本賺不了錢。不過，為了即時供貨，庫存量自然不能少，2008年卻遇上金融海嘯，工程幾乎全停擺，庫存堆積如山，加上周轉不靈，我只好拋售3千萬元的石材填補缺口。」

為了突破逆境，陳博崑2010年決定搬遷北上，在八里這個石材集散地開店，「因為大姨子丈夫的公司也在八里，剛上來時聽了不少冷言冷語，但整條街有上百家店，大家就各憑本事。」

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(中時電子報)