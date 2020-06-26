由於競爭激烈，陳博崑不斷地摸索自己的路。長期以來，石材都是透過貿易商進貨，不過，陳博崑覺得自行採購利潤更高，因此改變經營模式，等待客戶確定採購後才進貨，「新進貨如果發現有裂痕等瑕疵，我也願意承擔換貨成本，久而久之做出誠信，客人就一個帶一個上門。」

決定不再倚靠貿易商的陳博崑，為了自行採購，每年都到大陸廈門和巴西參觀石材展，深入了解流行趨勢，順便請貿易商幫忙介紹礦主，「我飛了38個小時去巴西礦區看石，調查各個礦脈的顏色及紋路，因為就算是同一個礦區，石材仍有等級之分。」

兒子陳昱愷加入承豪團隊後，不時跟著陳博崑飛到巴西礦區，學習相關知識。（圖／業者提供）

「巴西礦區的A級品，一開始都被大陸買走，和礦主打好關係後，現在我也拿得到，而我的義大利石材，更是和全歐洲最大的廠商做交易。」陳博崑自豪地說，現在承豪的進口石材中，來自巴西的高達6成，義大利則為2成。

起重機是搬運石材的主要工具，為了避免碰撞碎裂，使用時得萬分小心。（圖／馬景平）

陳博崑還發現，平時來看石材的人不少，進而發想出新的銷售策略，「之前都是和固定的裝潢公司配合，但我想多做過路客生意，所以石材的選擇主攻少量多樣的『精品石材』路線。」他笑說，現在店裡有300種石材，單價拉高很多，即使庫存較少，貨款卻是以前的兩倍。

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(中時電子報)