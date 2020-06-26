「在台灣，大樓室外會選用花崗岩，室內則是大理石，因為看起來比較溫潤。」一談到石材，陳博崑就頭頭是道，「我會提醒消費者，地面要用密度高、抗壓的，電視牆可選喜歡的紋理，至於餐桌等檯面，最好不要用毛細孔粗的大理石，因為沾到污漬會很顯眼。」他還特別叮嚀，最好不要買表面上膠的石材，「因為裡面的品質可能有問題。」

石材計算的單位是「才」，一才為30.3公分乘以30.3公分，一坪等於36才。「我們早期進貨，都是一才2、300元的等級，現在高單價的石材則是上千元起跳，最貴的一整片（約60才）就要50萬元！」經過不斷地摸索和調整策略，現在承豪已開創年營業額破億元的局面。

起重機是搬運石材的主要工具，為了避免碰撞碎裂，使用時得萬分小心。（圖／業者提供）

雖然承豪轉型主攻精品石材不過5年多，但已有不少知名建案上門，承豪並提供付費售後保養的「一條龍」服務。忠實客戶陳董，光是一棟4層樓的透天厝，就用了35種石材、耗資3千多萬元，「石材很美，可以讓房子變傳家之寶。」他滿意地說。

陳博崑建議，餐桌等家具檯面最好選用花崗石，沾到污漬才不會太顯眼。（圖／馬景平攝）

2019年，陳博崑的大兒子陳昱愷，擱下報考律師的夢想，毅然決然地回家幫忙，分擔父親的工作。台大法律、法研所畢業的他，在承豪負責國貿及行銷的業務，父子倆難免意見不合，陳博崑笑說：「兒子覺得服務客人，就是要幫客人找到喜歡的為止，但我覺得認真賣自己的，或是幫忙問礦主就好，沒必要替客人向同業找，我叫他死了這條心！」一旁的陳昱愷則表示，父子意見相左時，會和父親講道理，兩人沒有什麼不能溝通的。

總把員工視為家人的陳博崑，常常關心員工，也十分了解每個人的家中狀況。（圖／馬景平攝）

看好台中市場的陳博崑，下一步除了要進駐台中開門市，也想持續開發新產品及新礦區，「我更希望兒子未來能將巴西和義大利的好石材，賣到台灣以外的地方去，放眼全球市場，走出不一樣的路。」

占地900坪的承豪石材一館位在新北市八里區，門口排放各式石材，非常壯觀。（圖／馬景平）

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(中時電子報)