【1】假釣客偷渡來台 喊價百萬港元

港版「國安法」通過實施在即，外界預料反送中人士可能首當其衝。有港媒披露，不少船主近日紛紛接到反送中人士打探偷渡來台的作法，其中又以假扮釣客走海路成為主要途徑，搭快艇最快18小時就可抵台。而相關偷渡費用已經由月前的數萬港元，直接飆升至100萬港元（港幣，下同；約400萬台幣）。

【2】借錢不成 失手勒斃對方！愛河分屍案 40小時迅速偵破

高雄愛河分屍案25日破案。死者屍體24日相驗，確認是年約80歲的王姓老翁後，警方過濾監視器，發現棄屍地點愛河附近，曾有1名騎士行跡可疑，以車追人逮捕60歲的羅姓嫌犯，他向王借錢不成竟掐死對方，再分屍裝袋丟棄愛河，羅男警詢後移送雄檢，檢察官以其涉犯毀損、遺棄屍體及殺人重罪，有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

【3】雨彈狂襲 大陸災損千億台幣

受到接連多日暴雨成災影響，長江沿岸城市頻受水患肆虐，截至昨日為止，造成廣西、貴州、廣東、湖南、江西、重慶等26省（區、市）1122萬人次受災，緊急移轉57.1萬人次，逾9300間房屋倒塌，農作物受災面積約86萬公頃，直接經濟損失高達241億（人民幣，下同；約1005億台幣）。

【4】迎解封有商機 購屋優惠衝買氣

隨著疫情趨緩全台大解封，中部建商看準時機，加碼推出各項購屋優惠吸客，後疫情時代買氣升溫。

【5】田馥甄解封登蛋 像新生入學

田馥甄近來推出新歌〈懸日〉、〈皆可〉獲好評，〈皆可〉一釋出在YouTube破150萬點閱，這首歌也是中天娛樂台周一至周五晚間8點、正熱播中的古裝大戲《慶餘年》主題曲，夯曲搭夯劇，話題十足。唱片公司25日宣布田馥甄將於9月25、26、27日在台北小巨蛋舉辦3場「田馥甄一巡迴演唱會」，門票將於7月11日上午11點在拓元售票系統開賣。

(中時電子報)