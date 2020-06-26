更新內容08:28)彰化縣台61線西濱快速道路北上169公里處在伸港交流道口，25日深夜發生一輛載運雞蛋的大貨車，自撞外側護欄事故，撞擊力道導致連指示牌欄架都被撞毀、整輛車嚴重扭曲變形，車內2名男子，包含32歲蔡姓駕駛、與印尼籍男性移工，被救出後送醫仍宣告不治，車禍原因正由警方調查釐清。

事故現場發身在台61北上接近伸港交流道出口處，道路指示標誌門架也被撞爛。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台61西濱伸港段蛋車自撞，導致蔡姓駕駛與越南籍移工乘客死亡。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台61西濱伸港段蛋車自撞，導致蔡姓駕駛與越南籍移工乘客死亡。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣消防局指出，25日深夜23時04分受理伸港鄉台61線北上168公里車禍救護，出動各式消防車3輛、救護車3輛、消防人員12人，現場為大貨車發生車禍起火燃燒，卡在中央分隔島的路燈中央。

消防局指，當時車上有2名民眾疑似受困，經救出後當下仍有意識，其中駕駛由送彰濱秀傳醫院，另1名男性印尼籍移工送鹿港彰基分院、後轉彰基醫院；但送醫後不治。

事故現場一片狼藉，蛋品掉落滿地。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台61西濱伸港段蛋車自撞 駕駛乘客雙亡。

當時蛋車正準備要下伸港交流道，卻不慎撞上外側分隔島，造成道路指示標誌門架整座被撞歪，加上蛋車滿載貨品，警消仍在持續清理路面、排除事故，主線車道通行未受影響，但線西交流道北上入口處進行交管管制。

(中時電子報)