高公局預判今日國道中部地區南下壅塞路段。(圖/高公局提供)

高公局預判今日國道北部地區北上壅塞路段。(圖/高公局提供)

高公局預判今日國道中部地區北上壅塞路段。(圖/高公局提供)

國道昨日南下車輛狂塞，國道5更塞整晚，開車民眾苦不堪言，今天(26)出門交通狀況會如何？高公局表示，今是端午節連續假期第2日，預估國道雙向交通量為118百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)之1.4倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

高公局預判今日壅塞路段，將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段，建議南下用路人儘量於下午時段出發、北上用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

今日相關疏導措施包括：7-12時國5南向高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

高公局呼籲民眾開車務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。最後，建議端午連假出外旅遊民眾：「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」，高公局祝大家端午佳節愉快，行車平安。

(中時電子報)