WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! 🏆 pic.twitter.com/qX7Duxoslm — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 25, 2020

英超足球復賽1周之後，「紅軍」利物浦終於等到暌違30年的聯賽冠軍！26日隨著老二曼城敗給切爾西，利物浦以86積分(曼城63分)摘下聯賽冠軍，這是他們改制英超以來的首座冠軍，隊史第19冠。

總教練柯洛普(Jurgen Klopp)對《Sky Sports》說：「這是我手下球員的偉大成就，是我作夢都不敢想到的事。」利物浦老闆亨利(John W. Henry)也推文祝賀：「這一季獻給所有忠誠的利物浦球迷，這是難以置信的偉大球季。」「這支歷史性的球隊再度締造歷史。」等不及的球迷已經自行衝到安菲爾德球場(利物浦主場)外頭慶祝。

利物浦今年寫下跨季44場不敗、18連勝、連續36場進球的隊史紀錄，在3月疫情停賽之前，他們領先第2名的曼城多達25分，冠軍已是囊中物。但是柯洛普非常擔憂本季無法比完，復賽之後利物浦0-0踢平艾佛頓，提前登基失敗。25日利物浦以4-0踢走水晶宮，加上切爾西2-1勝曼城，利物浦終於達成封王美夢。

(中時電子報)