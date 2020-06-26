前副閣揆 陳其邁，今天到高雄大社觀音山。(圖/本報資料照)

前副閣揆、民進黨高雄市長補選參選人陳其邁，投入補選後，勤跑行程，上次爬了柴山，今天爬大社觀音山。

高雄市長補選24日3大黨完成登記，民進黨推出陳其邁參戰，民眾黨徵召高市議員吳益政，國民黨則徵召現任市議員李眉蓁，補選將在8月15日舉行投票。

(中時電子報)