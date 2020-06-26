影》高雄補選拚體力 陳其邁今爬大社觀音山 07:372020/06/26 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨高雄市長補選參選人 陳其邁。(中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前副閣揆 陳其邁，今天到高雄大社觀音山。(圖/本報資料照) 前副閣揆、民進黨高雄市長補選參選人陳其邁，投入補選後，勤跑行程，上次爬了柴山，今天爬大社觀音山。 高雄市長補選24日3大黨完成登記，民進黨推出陳其邁參戰，民眾黨徵召高市議員吳益政，國民黨則徵召現任市議員李眉蓁，補選將在8月15日舉行投票。 (中時電子報) #高雄市長補選 #陳其邁 #大社觀音山 也許您會感興趣 政治熱門新聞 黃暐瀚2字爆高市長補選結局 高嘉瑜急了？ - 政治 林佳龍塞車喊「聰明人不要自己去塞」 趙少康嗆回一句 - 政治 在高雄澄清湖拍到野生韓國瑜 韓粉驚呼幸運！ - 政治 支持陳時中參選六都首長嗎？民調結果跌破眼鏡 - 政治 「罷黃捷」竟有5大理由？鳳山年輕人吐真實心聲… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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