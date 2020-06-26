台北市著名老牌私立學校育達商職於15日改名「普林思頓」高中，消息一出，網友在PTT紛紛留言認為，育達改名後，整個「感覺都不一樣了」！

台北市教育局24日發函公告，台北市私立育達高級商業家事職業學校109年6月15日起更名，全名為「育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校」。

育達商職創立於1949年，位在松山區寧安街，本是會計補習學校後轉型為高職，是北台灣歷史悠久的著名私立高職，畢業校友以演藝圈最為人知。面臨少子化衝擊，育達高職的學生人數也在下滑，106學年學生為6827人、107學年則減為5739人、108學年只剩4082人，在少子化情況下，私校只能轉型來因應。

據內政部最新統計，國內去年出生嬰兒跌破18萬人次，創下9年新低；少子化的結果，小學減班撤校，供過於求的高教受創更是嚴重。據悉，108學年全國有24所大專校院註冊率不到7成，根據教育部預估，未來10多年，大一新生人數平均年減3600人，到117學年僅剩16.2萬人，來到最低點。學生人數驟減，傳統私校康寧、稻江等學校陸續停招，預期還將有更多私立學校停招或倒閉，高教危機湧現，少子化困境日益嚴峻。

對於育達改名的這個動作，批踢踢網友紛紛表示，「改名後，怎個感覺都不一樣了」、「改成哈佛不是更好」、「改完直接超越建中」、「我看會有哈佛高中了」、「現在高校難做啊」！

(中時電子報)