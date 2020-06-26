台灣大學一名教授因受不了妻子詆毀家人，懷疑他與女學生有曖昧，加上不顧他怕熱，連續4年睡覺都不開冷氣，因此提出離婚。對此妻子打臉，在走廊上就能聽見丈夫與女博士生做愛的聲音。案上訴至二審，法院審理後認為，教授與女學生半夜共處一事，已逾越一般朋友間互動正常限度，有違夫妻忠誠，因此判教授敗訴，全案仍可上訴。

判決書指出，教授主張，兩造於1994年結婚，但婚後妻子鮮少從事家務，還禁止他與原生家庭往來、詆毀他的家人；不僅如此，妻子不顧他怕熱，在家睡覺都不開冷氣，導致他必須早晚至醫院飲水機取飲用水。

教授表示，妻子長期懷疑他有外遇，竟於2014年10月15日凌晨帶著員警與徵信社人員到住所，足見兩造已無互信，婚姻發生嚴重破綻，難以繼續維持，因此向法院訴請離婚。

對此妻子反駁，婚後丈夫繼續唸書求取博士學位，10幾年來家務事都由她操持，盡心盡力協助丈夫事業成功，從沒有怨言；2008年返台後，除了要適應台灣生活，還要承受丈夫家生育子女傳宗接代的壓力。

妻子無奈表示，經歷流產、3次人工受孕失敗以及3次試管嬰兒失敗，身心感到挫折及痛苦，但丈夫未能關懷、體諒；妻子指控，後來在丈夫手機訊息發現對方與女博士生發生婚外情，曾規勸但不見效果，丈夫最後乾脆不回家。她淚訴，2014年10月15日凌晨抓到丈夫與女學生在房內發生性行為，悲憤之下提起妨害家庭告訴。

高等法院審理期間，林姓徵信社人員證稱，同仁上樓有撞見女學生進入教授的房間，在走廊上就可以聽到男女做愛的聲音，還有桌椅聲，趕緊通知委託人到場；人都抵達後，教授拒絕大家進入房間內，只准他的律師朋友進去。

法官審理後認為，雖然事證不足，無法證明有通姦行為，且最後該案獲不起訴，但教授與女學生凌晨共處一室，已逾越一般朋友間的交往互動正常限度，有違夫妻忠誠之義務；教授不僅不能體諒妻子為了懷孕遭受的痛苦，婚外情後還一昧苛責妻子的不是，將婚姻破綻歸於女方，甚至逕行離家，因此判教授敗訴，全案仍可上訴。

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(中時電子報)