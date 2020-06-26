利物浦球迷慶祝封王。（美聯社）

利物浦相隔30年再拿下頂級聯賽冠軍，第2名曼城輸球之後(確定利物浦封王)，有些英國球迷索性衝上街頭群聚慶祝，引發外界擔憂，市長呼籲球迷「請留在家裡慶祝」。但球迷當下情緒亢奮，顧不得口罩和社交距離，

輕忽防疫的後果很嚴重，英超停賽之前，有一位70歲利物浦球迷Richard Mawson看完3月11日的比賽之後呼吸困難，他被診斷感染新冠肺炎，於4月17日去世。遺孀呼籲球迷重視防疫，質疑英超太晚停賽(3月13日)，不滿政府反應遲緩。事實上英國首相強生(Boris Johnson)自己都染病險些喪命，但有些英國球迷仍不害怕。

利物浦教頭柯洛普(Jurgen Klopp)承諾球迷舉辦封王遊行，前提是安全無虞，英國政府預計於7月4日放寬防疫禁令。只是利物浦主場外頭已經有人群聚，其中一些人帶著小孩，引來社群網路撻伐，「利物浦是偉大的球隊，球迷卻如此不像話。」英國新冠肺炎死亡人數現達到43230人。

(中時電子報)