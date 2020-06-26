小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（26日）財經重點。

【1】台積砸880億研發 創紀錄

晶圓代工龍頭台積電去年持續擴大研發規模，全年研發費用為29.59億美元（約折合新台幣880億元）創下歷史新高，較前一年成長約4％，約占總營收8.5％，並且是台灣科技業界年度研發支出最高紀錄。

【2】解封後第一個連假！四大超商端午優惠大搶客

端午連假展開，由於這是防疫解封後第一個連續假期，民眾出遊意願提高，四大超商也爭相端出優惠搶客！其中，7-ELEVEN推出上百款出遊必備商品買一送一、第二件10元等，全家因應酷熱天氣推出冰品、冰飲等優惠，萊爾富也祭出濕紙巾、紙手帕、防蚊液等出遊必備商品加購活動，OK超商則端出咖啡買二送二、霜淇淋新品等優惠，有業者預估，這波連假將帶動相關業績成長二至三成。

【3】5G開台倒數 15檔明星股出列

中華電信7月1日將鳴首槍開台5G，目前市面已有三星、LG、Sony共5款新機支援台灣5G頻段，蘋果及宏達電5G手機下半年亦將亮相，有望齊力拱高台灣5G換機潮，景碩、聯茂等15檔概念股「錢」景一片光明。

【4】中印對峙加劇 印度查扣陸商品 擬加徵關稅

中印稍早因邊境爭議爆發衝突，兩國緊張關係持續升溫。外媒報導，印度主要港口和海關近日大量查扣中國進口商品，除了美企蘋果、思科等受到影響，富士康的電子元件也中槍。此外，印度還計畫提高至少370種進口產品的規範，不排除同時加徵關稅，兩國對峙之勢愈演愈烈。

【5】拜登民調衝高 華爾街冒冷汗

最新民調顯示，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）支持率領先川普的幅度有不斷擴大的趨勢。不過，華爾街分析師卻憂心如果拜登真的勝選，對美股走勢恐怕是禍不是福。

(中時電子報)