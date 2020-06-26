端午連假第二天，前高雄市長韓國瑜在臉書PO文慶祝端午節，前市府團隊新聞局長王淺秋日前PO出韓市府團隊在雲林聚餐後，昨也在臉書曬出自己的「美照」，並向大家表示「好久不見！祝福各位好朋友端午佳節平安健康，連假快樂」。

上週17日韓國瑜生日時，王淺秋除了祝韓國瑜生日快樂外，也用Hashtag寫下「榮辱不驚永遠歡樂的團隊」。而當天各局處首長也特別從各地趕到雲林，一起為韓國瑜慶生，也表達對老長官的最大支持。

這周四開始端午節4天連假，昨25日上午國道南下路段就已出現部分車多壅塞，王淺秋昨臉書PO文也表示，慶幸自己在海邊沒塞到車，也向大家打招呼，「好久不見！祝福各位好朋友端午佳節平安健康，連假快樂」，並附上自己的一張近況照。

貼文一出，吸引近4萬網友按讚，2千多位網友留言，「美麗的淺秋小姐，端午節快樂」、「祝淺秋局長，端午節安康」。

王淺秋罕見PO美照。(圖/翻攝 王淺秋臉書)

(中時電子報)