紓困2.0版6月底到期，交通部7月再推紓困3.0，爭取100多億元紓困。台灣觀光發展協會副理事長、昇翰旅遊集團董事長柯牧洲分析表示，大家都在看政府紓困3．0會不會再補助，若沒有繼續補助，台北市旅館恐再關3成。

在國內鬆綁、邊境嚴管下，中南部、東部、離島住房率攀升，但大台北地區做國際觀光客的旅館仍處於寒冬。交通部長林佳龍日前表示，旅宿業紓困以融資貸款為主，若補助薪資則以去年下半年國際旅客佔一半的業者為主，初步規劃2萬元，導遊領隊維持1萬元、旅行社員工薪資，初步規劃1.5萬元，但尚未定案。據《中評社》報導，柯牧洲認為，7月政府紓困3．0若沒有繼續補助，台北市旅館大概會再關3成，大型觀光飯店會響應文華東方關閉客房部，造成第二波失業潮。

柯牧洲提及，全台灣的旅宿業者中，以雙北的業者受創最重，且其客源結構約是85％國際旅客、15％一般旅客，加上防疫踩線旅遊的九條行程沒有城市旅遊，變成雙北飯店根本沒有商機。他說現在旅宿業者都在觀察7月紓困3.0政府還會不會繼續補助，若7月至9月沒有補助，以台北128間飯店來看，大概會關閉三成，也將會有第二波的失業潮，因大型旅館及小型旅館固定成本（租金）較大，幾乎沒有能力因應超過6個月以上的營運週轉金，而10月到12月將會進入第三波嚴峻情況，估計會再關閉3成以上。

(中時電子報)