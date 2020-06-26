台北市教育局25日宣布，創校71年的育達高職更名為普林斯頓高級中學，原是為培育商業人才，沒想到竟出了多位在演藝圈大放異彩的校友，像是，老牌藝人徐楓、性感女藝人安心亞和台劇一姐楊謹華等人。

老牌學校育達高職，本月改名為普林斯頓高中，在民國38年就創立，前身是「育達會計補習學校」，直到民國42年改為「育達初級商業學校」，如今畢業校友已破30萬人。

普林斯頓高中創校時，原是為培養商業人才，不料卻出了許多在影劇圈發光的校友，例如，老牌藝人徐楓，身兼女演員、電影製片人和企業家數職，如今更任摩納哥駐上海榮譽領事；性感火辣的女藝人安心亞，現為演員、歌手和模特兒；被封為台劇一姐的楊謹華以及獲得第52屆電視金鐘獎的柯淑勤等藝人。

而育達高職改名，也引起PTT網友討論，「叫真正的普林斯頓作何感想，叫莊敬、三信都改名為哈佛、哥倫比亞高職好了」、「好羨慕可以改成國際級的喔！我的高中從國立被改成市立了」、「以後不能再說，育達人生，生育達人了」、「普林斯頓=please don’t 別來讀」、「改完名 整個等級都上升了好幾個檔次」。

(中時電子報)