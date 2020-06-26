受到太平洋高壓及西南風沉降影響，氣象局對6縣市發布高溫資訊意。(圖擷自氣象局)

端午連假第二天，受到太平洋高壓影響，台灣今(26)日仍維持高溫炎熱天氣型態，氣象局今早對6縣市發布高溫資訊，不過局部地區仍會出現降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今海陸風環流轉換與西南風的交互作用，各地午後將有較大雨勢，民眾出門要留意。

氣象局表示，今太平洋高壓持續影響，近地面則吹著西南風，各地仍為多雲到晴、穩定炎熱的天氣型態，只有中南部地區不定時因西南風帶來對流有局部短暫陣雨，午後在各地山區以及北部、東北部地區有短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢機率。

在氣溫方面，受到太平洋高壓及西南風沉降影響，氣象局對6縣市發布高溫資訊，今日中午前後花蓮縣縱谷、台東縣，台北市盆地，南投縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，民眾請加強注意。

吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，最新模式模擬顯示，今日上午因「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，西南部有局部短暫陣雨；午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。明(27)日至下周二，清晨上午中南部仍有局部陣雨；午後山區有局部陣雨或雷雨，並擴展至部分平地，有較大雨勢的機率，仍需注意！

(中時電子報)