林志穎同框霍建華。（圖／翻攝自林志穎 Jimmy Lin臉書）

林志穎發文。（圖／翻攝自林志穎 Jimmy Lin臉書）

昨(25日)逢端午佳節，不少明星都在網上分享和粽子合影或立蛋的成果，不老男神林志穎昨也透露拿著肉粽串門子，還曬出與星友合影，可見照片中不僅有歐漢聲（歐弟），還有舊愛林心如的丈夫霍建華，「世紀同框」引來不少討論。

45歲「小旋風」林志穎1992年出道，發行第一張專輯就爆紅，1995年他和林心如拍電影《校園敢死隊》傳出緋聞，林爸爸也認證林志穎曾帶林心如回家，但兩人後來不了了之，2006年林心如代班《康熙來了》和林志穎久違同台，林志穎承認當年因聚少離多分手，也鬆口林心如異性緣太好是情變導火線。

事隔多年，林志穎2010年和陳若儀結婚，最近夫妻兩人和林媽媽上實境秀《婆婆和媽媽》，而林心如也在2016年與霍建華閃婚。昨林志穎曬出人夫肉粽串門子認證照，意外湊成林心如前後任齊聚一堂，網友回應：「中間那位是霍建華嗎(不知道我有沒有看錯)小志好大方喔」、「建華心胸也寬大」、「第一張照片好大的亮點哦」、「哇，心如呢？世紀合體」。

(中時電子報)