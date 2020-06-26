醜怪中帶一點萌感才看不膩！

誰說動物一定要毛茸茸大眼睛，才是真正的可愛？這些過時的想法OUT！現在醜醜的外表，又帶著無辜的可愛氣質，才是現在最流行的「醜萌」當道！

這些怪可愛的動物們，有的雖然看起來無害、動作緩慢，但其實都是來頭不小，有些反差萌更讓網友被圈粉，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看看，這些醜萌動物們，哪些才是網友心目中的前十名呢？

NO.10 鯨頭鸛

鯨頭鸛是世界上頭最大的鳥，平均有1.2公尺高，4到7公斤重，類似於鸛的大型鳥類，主要出現在非洲地區，雖然常常呈現站著不動的靜止狀態，外表又看起來有點笨呆，不像老鷹有尖銳的眼神跟爪子，但他寬大的喙卻超級有力，甚至能「撕裂鱷魚」，學名中的「rex」在拉丁文還有「帝王」的意思。因為看起總是像在生氣，有「鳥中哈士奇」之稱，許多網友到日本東京，不忘進入上野動物園內，親自見證鯨頭鸛的魅力。

NO 9.馬來貘

身為黑白動物，馬來貘沒有胖胖圓圓的貓熊可愛，但牠獨特的樣貌，仍然吸引了許多粉絲愛戴！馬來貘的身體有點胖，身軀有點像豬，後腿像是犀牛，加上短短的「低配版」象鼻，身上半黑半白的特徵，總被人調侃「像豬不是豬，似象又不是象」，讓人過目難忘，加上樸實的外表，以及草食性的憨厚天性，還有插畫家Cherng以馬來貘為創作主角，又醜又好笑的模樣，讓很許多網友直呼馬來貘根本「醜又可愛」。

NO.8 美西螈

又叫做墨西哥鈍口螈，是墨西哥的特有兩棲類動物，因為頭後面有六根他的鰓，看起來像是迷你版的恐龍，又有人俗稱「六角恐龍」，但是因為牠又沒有恐龍的煞氣外表，兩顆黑眼珠加上細長的嘴巴，看起來像是在咧嘴笑，整個給人感覺超憨呆。

野生的美西螈花色其實是接近土色，但經過飼養後改良跟培育後，才逐漸有粉紅色的萌萌外觀，讓許多網友看了覺得很像「百變怪」。

NO.7 眼鏡猴

身高只有10公分，眼睛比腦容量的大的眼鏡猴，手指頭細細長長還有吸盤的功能，有著不符合比例的大眼睛，但卻可以跳3公尺高，驚鴻一瞥可能會覺得被他的奇葩長相跟超級巨大的雙眼嚇到，被網友形容「長得很像ET」，只看照片很難懂牠的可愛，但就是因為這種怪到可愛的特色，眼鏡猴不僅成為菲律賓薄荷島的吉祥物，也替當地帶來了不少觀光收益，不過目前眼鏡猴已屬於瀕臨絕種的物種，大家去參觀時要好好愛護保持距離，禁用閃光燈喔！

NO.6 樹懶

每分鐘只能前進兩公尺的樹懶，有長長的四肢，看起來要笑不要的呆表情，總是給人「懶又呆」的印象，就連動畫電影《動物方程式》也有不少刻畫樹懶的形象，但別看樹懶這樣，牠其實在水裡的移動速度，可是在陸地上的三倍快呢！長相屬於醜帥中，但又帶點呆萌的形象，不管是躺著吃東西，還是眾人讓牠過馬路的影片，總是在網路能引起熱烈討論，不少貼圖、插畫都能看到樹懶的可愛身影。

NO.5 羊駝

俗稱「草泥馬」有長長的脖子，加上一頭亂髮以及無神雙眼，有些外形有點像綿羊，主要分布在南美洲秘魯等高原，現在經過人工照料的，外表都會有軟綿綿的白毛，但有些野生羊駝，看起來就比較不修邊幅，可能會有頭亂髮，加上吃草的無神雙眼，有一種笑起來很憨呆的感覺，火紅程度除了周邊商品受歡迎外，台灣也有咖啡廳業者結合看羊駝作為賣點吸引顧客。

NO.4 鬥牛犬

﻿不管是法國鬥牛犬、英國鬥牛犬，還是體型比較大的勒維特鬥牛犬，他們的特徵都是有扁扁又皺皺的臉，最早在英國會集結好幾隻英國鬥牛犬跟牛搏鬥，但隨著保護動物的意識抬頭，鬥牛犬逐漸成為人們的寵物。雖然鬥牛犬看起來有一副凶殘的外貌，又因為呼吸系統很弱，總是會有氣喘跟打呼的聲音照顧上特別需注意，但是牠們性情其實很溫順，這樣的反差仍讓許多人愛上牠。

NO.3 巴哥

﻿皺皺黑黑的臉，是巴哥犬的招牌，中文名又叫哈巴狗，因為四肢短小，身體又胖胖的，還有向下折的小耳朵，乍看就像是小小外星人一樣，但因為體型小，個性溫馴，還有一雙無辜的眼睛，在影視作品如《星際戰警》、《金牌特務》也能常看到牠的身影，又因為巴哥的毛色，遠看很蚵仔，所以也有不少相關的梗圖討論。雖然不少網友認為巴哥很醜，但有更多人認為牠「超療癒」、「醜得可愛」。

NO.2 河馬

有著黝黑膚色的河馬，配上大頭跟胖身體，遠看像是黑色的豬，近看又有巨大的嘴巴跟少少的牙齒，讓人感覺動作很緩慢無殺傷力，但其實他們對地盤的觀念很強，牙齒也能刺穿鱷魚的皮，是很有攻擊性的動物，在非洲每年都有不少人被河馬攻擊過。網路上還有不少人針河馬「為何不能當百獸之王」討論，有些人認為是「長得不夠帥」，但也有人覺得根本就超可愛，有莫名的吸引力，兇猛的河馬配上笨笨的外表、玩水的萌樣，成為不少網友喜愛的動物。

NO.1 吉娃娃

吉娃娃不但有超級凸的大眼睛，還有給人很神經質、愛亂叫很吵鬧的形象，在PTT上有不少人戲稱牠是「外星狗」，網路上也有不少吉娃娃舌頭掉出來，臉部表情扭曲的醜照，但喜歡吉娃娃的人才不管這麼多，認為牠就是醜到萌，有不少網友替吉娃娃平反「不是每隻都這麼兇」、「笑起來很可愛」等評論，甚至在2019年還有為了吉娃娃改寫的吉娃娃之歌，詞曲洗腦的程度，讓不少網友被收服在吉娃娃的魅力下。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月21日至2020年06月19日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『醜萌動物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)