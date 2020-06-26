根據高市府農業局外銷統計資料，2019年高雄火鶴全年外銷量為177萬6237枝，2020年恐因新冠肺炎影響部分外銷量，農業局祭出「拓展火鶴國外市場輸銷獎勵計畫」，目前登記外銷量已達19萬枝。

高雄市代理市長楊明州表示，為減少火鶴花產銷衝擊，市府以內外銷分流方式，除針對外銷編列200萬元獎勵金公告「高雄市拓展火鶴花國外市場獎勵實施計畫」，內銷則藉由規畫836場次國中小學花藝教學、開放「高雄首選電商平台」線上訂購，及搭配高雄重點觀光區域的火鶴大型裝置藝術，讓火鶴成為高雄打卡新景點。

高雄是全台火鶴重點產地之一，產量占全台2成以上，內門又為高雄主要產區。內門區內多是青灰岩構成的惡地地形，當地居民從1997年開始投入火鶴的栽種，經過不斷的摸索跟精進，讓難以種植高經濟作物的內門，成為國內最大宗的火鶴花出口地，搖身一變成為「火鶴之鄉」，締造每年平均1億多元的產值。

每年4至8月間為高雄火鶴盛產期，今年受新冠肺炎疫情影響，國際班機銳減、運輸成本提高，使部分原輸出日本、香港及新加坡等地的火鶴花受阻，農業局祭出「拓展火鶴國外市場輸銷獎勵計畫」，目前登記外銷量已達19萬枝，可望減少疫情對火鶴花外銷的衝擊。

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(中時電子報)