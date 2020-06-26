隨著老鷹並未列在參加本季復賽22支球隊當中，「半人半神」卡特也在26日發推正式宣告，「我正式結束自己的職業籃球生涯！」老鷹官方與NBA總裁席爾佛也都發表聲明獻上祝福，席爾佛說：「恭喜卡特收穫如童話般的職業生涯。」

老鷹官方發布聲明表示，「老將退役了，祝福卡特完成現象級的職業生涯。在過去兩季，卡特始終是個專注領袖、受尊重的導師，在場上、休息室與亞特蘭大社區擁有影響力的榜樣，在他22年生涯裡面，他跨越4個10年，這是前所未有的。」

席爾佛也發布聲明祝福卡特，「卡特用他卓越的籃球技術與對籃球的熱愛，替NBA留下難以磨滅的印象，在這22年裡面，他在比賽中享受最純真的快樂，且創造無數個紀念時刻，我們恭喜卡特收穫童話般的職業生涯，也感謝他一直作為籃球運動的代言人。」

卡特在1998年第5順位被選上，開始他輝煌的22年職業生涯，先後待過暴龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊、國王、老鷹等隊，8度入選全明星賽，且拿過1次灌籃大賽冠軍，生涯場均上場30.1分鐘，拿到16.7分、4.3籃板及3.1助攻。

(中時 )