知名好萊塢電影製作人史蒂芬賓（Steve Bing），傳出22日晚間從27樓公寓跳樓輕生，原因據悉是新冠肺炎肆虐全球，長期在家自主隔離導致心情抑鬱所致，享年55歲。

根據外媒報導，史蒂芬賓過去幾年飽受憂鬱症所苦，沒想到新冠肺炎肆虐全球，導致必須在家自主隔離，長時間獨處導致憂鬱症病情加重，最後選擇從27樓一躍而下輕生，結束55年短暫人生，對此昔日舊愛女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley），得知噩耗後在IG貼出合照弔念：「我們在一起時非常開心，這是一個可怕的結局。」更透露兩人關係在兒子18歲生日已破冰，如今收到死訊讓她難以難受。

此外連前總統柯林頓也在推特上發文哀悼，表示：「我愛史蒂芬賓，他心胸寬大且願意為相信的事投入一切，我會想念他昔日所擁有的熱情」，字句間透露著不捨。

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(中時電子報)