警方循聲找到郭男，並策動男子交出槍枝。（民眾提供／邱立雅竹市傳真）

郭姓男子與妻子26日凌晨4點許，結束與友人飲酒聚會後，開車行經新竹市經國路、和平路口，卻擦撞一旁停放車輛。警方到場處理車禍後，郭男竄進附近少年街一條防火巷，竟突然傳出槍聲，警方循聲發現持槍的郭男，雙方一度對峙，經郭男友人勸說後，郭男交出2把槍，由警方帶回調查。

53歲的郭姓男子與妻子凌晨4點20分左右，開車行經竹市經國路、和平路口，疑因酒後又服用安眠藥，失控撞上路旁停放的汽車，警方到場時，郭男已不在現場，只剩其妻在場。

未料20分鐘後，附近竟然傳出3聲槍響，警方循聲追查，發現郭男躲在少年街1條防火巷內，雙方一度對峙，警方呼叫支援，大批警力封鎖現場，郭男的妻子、朋友輪流勸說，郭男6點許先交出一把槍，等郭男指定的一名台北的朋友到場後，勸說與策動不到幾分鐘，近7點30分時，又交出第二把槍。

原本酒後情緒激動的郭男清醒後，對警方表示「想不起來為何開槍」，警方將郭男帶回警局詢問，並持續追查槍枝來源，以釐清案件始末。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )