雖然全美正準備重啟經濟活動，但新冠疫情反卻加速惡化，24日單日新增確診36,739例，創為2個月以來新高。對於疫情日趨嚴峻，美國疾病管制與預防中心主任芮斐德也於25日坦言，美國實際確診數，恐怕比現在已確認的數量還要高10倍，也就是起碼超過2千萬人確診。

據《時代雜誌》與《Politico》報導，芮斐德（Robert Redfield）在記者會上表示，從全美各地收集的血清測試統計顯示，每確診一名新冠肺炎患者，就約有10個樣本具有抗體，故現在最佳的評估方式為，只要測出一位確診，實際上恐已有10名感染者。報導指出，接受檢測的人若曾遭受病毒感染，他們檢測是否有抗體時會呈現陽性，不論他們是否進一步出現病狀。

此外，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）25日統計，全美確診新冠肺炎人數超過240萬例。若依CDC估計，全美感染武漢肺炎人數可能高達2400萬人。

對此，芮斐德也解釋，會有這樣的落差部分原因是因為最初檢測時，僅限在醫院或安養中心出現的重症病患。隨著越來越多人接受檢測，發現的無症狀或症狀輕微病患的病例也逐漸增加，「傳統上藉由找尋有症狀的病患再診斷的途徑，明顯遠低於實際上確診數量」。

CDC也發現，年輕人的感染比例正在逐漸攀升，特別是在南部與西部地區，且年輕族群也因感受嚴重症狀的機會較低，讓他們未提高警覺就醫，故多未接受過診斷，讓之前的確診案例未將它們列入。如今，隨著檢測在各社區內愈來愈普遍，顯示先前早已遭感染新冠病毒或早已復原的人數，比先前據信的人還要多。

CDC也宣布，當前已將如哮喘、失智、中風史，以及孕婦列入新冠肺炎高危險群，表示雖然這些病狀會導致絕對確診的機率仍低，但與無相關症狀的人相比，其風險仍值得留意。此外，CDC也更新了新冠肺炎的潛在病徵列表，新增了肥胖以及第二型糖尿病，多為美國年輕族群常見。

(中時電子報)