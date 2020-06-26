南僑(1702)包下台北世貿三館，舉辦第2屆「TODAY AT NAMCHOW今日南僑」會展活動，被問及到底花了多少錢？會長陳飛龍笑著說，自已還真的不知道，此回邀請函發出去3、4千張，邀請集團客戶、供應商與各國駐台使節與會。他說，集團在自有品牌、OEM、ODM發展已經很有成效，未來希望可以利用南僑的平台幫助所有客戶，並將營運領域伸到各個新的市場。

南僑自有品牌、OEM、ODM發展成果已經有目共賭，陳飛龍說各個地區的在地或是外來業者，未必都會成立屬於自已研發中心或是廠房，所以找上南僑幫忙的很多，未來希望能利用南僑這個大平台，可以幫助更多的客戶，也希望與客戶合作，把營運觸角伸入不同的國家。

第2屆「TODAY AT NAMCHOW今日南僑」會展現場分11大區域，包括南僑(泰國)、點水樓、南僑急凍熟麵、南僑水晶、南僑油脂、樟之物語、南僑常溫米飯、杜老爺冰淇淋、南僑小廚師慢食麵和台北寶萊納啤酒餐廳等，現場展出品項橫跨消費、食品及餐飲產業。

南僑目前產品遍及全球80多個國家，深耕台灣、大陸與泰國市場，除了OEM、ODM外，並積極拓展業務與其他品牌合作。第一屆「南僑會展」在2014年舉行，以「食品安全」為主要訴求，第二屆則是以南僑全新「平台」理念，希望能幫助客戶也能讓南僑走向更多的國家市場。

(時報資訊)