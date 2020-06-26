詐騙集團常在網路化身援交妹，在網路上誘騙男子買點數騙取金錢，但日前有一男網友看破對方技倆，在爆料公社分享他化身超級暖男與援交妹的對話，噓寒問暖，還問要不要買飲料，最後一句話「+1元有茶葉蛋你要不要」，讓詐騙集團的「冒牌援交妹」現出原形，飆出3字經，整個過程讓其他網友看得好療癒！

男子與冒牌援交女對話部分內容。（圖／翻攝自爆料公社)

男子與冒牌援交女對話部分內容。（圖／翻攝自爆料公社)

男子與冒牌援交女對話部分內容。（圖／翻攝自爆料公社)

詐騙集團化身援交妹小雪，還PO上長髮美腿照片，自稱165公分、48公斤、C罩杯，全套服務有愛愛，按摩、鴛鴦浴、口X等服務，問男子要不要買春？於是2人約定好地點後，該名男子發現是1間超商，小雪跟對方要電話，男子自稱香港人，只有網卡沒有電話，兩個人一來一往，最後小雪露出馬腳，要求男子購買遊戲點數卡。

男子與冒牌援交女對話部分內容。（圖／翻攝自爆料公社)

男子與冒牌援交女對話部分內容。（圖／翻攝自爆料公社)

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男子此時化身超貼心暖男詢問：「你要飲料嗎」？小雪回：「隨便都可以」，暖男：「中餐吃了嗎？」小雪：「吃了」，暖男：「你要舒跑嗎？還是蘋果西打，還是奶茶呢？」小雪回：「舒跑」，暖男再開口：「你要幾CC的」？小雪這時候有些不耐煩的回：「可以快點好嗎？哥哥」。最後暖男一句話：「加1元有茶葉蛋」讓小雪理智線斷裂！

男子與冒牌援交女對話部分內容。（圖／翻攝自爆料公社)

最後小雪露出真面目，開始罵髒話：「一萬個X你媽」、「賤人」、「傻逼」、「智障」等，男子則反嗆「你這個詐騙集團怎麼不去吃屎」，前後惡整詐騙集團約2小時。不少網友看完對話都直說好笑，紛紛留言「暖男無誤啊....」、「笑到肚子好痛 ，你超煩」、「貼心也被嫌棄…… 笑歪了」

男子與冒牌援交女對話部分內容。（圖／翻攝自爆料公社)

(中時電子報)