移民署張姓專員今年4月遭警方逮捕，並從他住處搜查出安非他命毒品及吸食器，他坦承吸毒後檢察官諭知戒癮治療，行政究責部分，經內政部移民署停職並移送懲戒後，司法院公懲會認定他損害服務機關之良好形象，將他判決降1級懲戒。

張男在移民署北區事務大隊擔任服務站專員，他在今年4月22日深夜於台北市街頭遭員警攔查，之後警方持搜索票在他住處執行搜索，他主動交出藏於房間廁所洗手檯下方的安非他命1包（1.71克）及安非他命吸食器1組。

張男在警局應訊時，坦承曾於今年4月20日凌晨2時點，在住處非法施用安非他命1次，警方移送台北地檢署後，檢察官當庭諭知戒癮治療及限制住居處分，未付羈押或交保，他另向移民署政風人員坦承，去年也曾在劉姓友人住處吸食毒品2次。

公懲會認為，張男除了觸犯刑罰法律外，並有違公務員服務法「公務員應謹慎不得吸食毒品」的規定，他持有毒品並施用的行為，嚴重損害政府的信譽，為維護公務紀律，自有予以懲戒之必要，將他判判降級改敘。

至於據移民署政風單位瞭解，張男自己表示去年曾於劉姓友人住處吸食毒品2次一事，公懲會認為此部分移送事實既無明確之時間、地點與毒品種類，亦無任何證據資料以為佐證，難認有該部分違失事實，爰不併付懲戒。

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(中時 )