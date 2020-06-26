石光國中師生打造一面「網美牆」，結合在地特色與產業，十分亮眼。（校方提供／莊旻靜新竹傳真）

石光國中師生打造一面「網美牆」，結合在地特色與產業，十分亮眼。（校方提供／莊旻靜新竹傳真）

後防疫時代，去哪玩最安心？關西鎮石光國中緊鄰石光古道，假日常見民眾登山健行，石光國中、石光社區發展協會等，日前打造在地專屬新地標，師生總動員彩繪一面「網美牆」，亮眼繽紛色彩，網羅在地特色產業，也是在地最新的打卡熱門景點，民眾登山記得拍張照。

石光古道過去為運輸農產品的重要古道，雖然隨著公路開闢而逐漸失去原有功能，但沿途自然風景宜人、視野開闊，假日常見民眾健行，台灣疫情趨緩，旅遊人潮逐漸回籠，在石光發展協會地標旁牆面，也出現一面由師生親手彩繪的網美牆。

石光國中校長張君豪表示，學校規模不大，與在地社區互動密切，全校老師、學生總動員，為美化盡一份心力。這面「網美牆」設計出自於石光國中藝美老師李虹枚之手，不僅色彩飽和亮麗又吸睛，也將產業融入其中，一眼望去即知在地特色。

除了番茄、草莓、茶園、伯公廟等，網美牆設也貼心畫了指標，讓遊客進入也不致迷失方向，輔導主任張凱雯表示，這面網美牆花費近一個月的時間，由於鷹架搭設時間有限，為了趕在時間內完成，全校老師、學生總動員，幾乎人人都畫上一筆，融合師生心血，也使學校、社區更有凝聚力。

教導主任廖珮馨表示，為了落實食農教育、108課綱精神，校內特色課程不少與在地產業息息相關，例如製作鹹菜、酸菜等，學生也樂於動手做，透過生活化課程，讓學生能學以致用。

(中時 )