確診日本女學生，可能是在台灣就感染新冠肺炎，引起各界討論，對此，律師呂秋遠也發文表示，陳時中本就不是神！台灣是否為病毒淨土他不敢說，但醫院掩蓋疫情幾乎是不可能的，且全民普篩是件沒意義的事。

律師呂秋遠在臉書表示，日本女學生從台灣回國，在機場被驗出弱陽性，讓不少專家學者質疑陳時中的能力，甚至擔心台灣的平和是假象，恐有很多人有新冠肺炎而不自知，因此主張要「全民普篩」，認為這才是讓其他國家開放台灣人入境的主要依據。

呂秋遠表示，他不敢說台灣是否為病毒淨土，但能確定2件事，若新冠肺炎無症狀帶原者到處跑，卻被醫院掩蓋，這幾乎不可能，現在發生疑似症狀，醫護都「一定」要通報和檢驗，更別說若真的傳的到處都是，台灣早就風聲鶴唳，哪能在端午連假還報複性旅遊？

呂秋遠直言，「全民普篩」是件沒意義的事，台灣可能還有潛在的無症狀感染者，也可能有社區感染的風險，但若全部人都去做準確性較高的PCR檢測，就要花費約690億元，且若今天檢驗出來是陰性，明天被感染變成陽性，這樣普篩的意義到底是啥？

呂秋遠指出，陳時中本就不是神，沒有跌落神壇的問題。雖然現在還不能出國，但在每8天就增加100萬人感染新冠肺炎的世界，台灣現已不用徹夜排隊買口罩，不會聽到隔壁咳嗽就心驚膽顫，他已心滿意足。

有一位日本人從台灣回國，在日本機場被檢驗出弱陽性，國內有不少媒體及專家學者，又開始質疑陳時中的指揮能力、專業能力，以及台灣目前的歌舞升平其實是假象，不知道有多少人罹患武漢肺炎而不自知。嚴重一點甚至還會指責政府隱匿疫情，也有人繼續主張要進行全... 由呂秋遠發佈於 2020年6月25日 星期四

(中時電子報)