紐約洋基在今年2月補強投手戰力，簽下前科羅拉多洛磯投手貝提斯（Chad Bettis），不過受到疫情影響，導致2020年賽季延後至7月24日才能開打，這段時間也讓貝提斯萌生退意，稍早決定在個人IG發文，正式宣布退休！

貝提斯2010年投入選秀會，洛磯在第二輪第76順位選中他，2013年完成大聯盟初登板，不過他生涯前2年表現都不理想，直到2015年球季才找到自己的定位，球團安排他成為先發投手，而他也成為球隊先發輪值的一員，並在2016年繳出生涯年。

貝提斯2016年球季先發出賽32場，繳出14勝8敗、防禦率4.79的成績單，不過球季結束後，他卻被診斷出罹患睪丸癌，因此他也暫時關機休養，直到2017年8月才正式重返投手丘，但傷癒復出後又因為手指起水泡、左臀部等傷勢影響，也沒能複製生涯年的表現。

到了2019年賽季，貝提斯全職擔任後援投手，63局的投球中繳出6.03防禦率，表現不是非常理想，球季結束後便成為自由球員，並在2020年與洋基簽下小聯盟合約，附帶春訓邀請，無奈球季因為疫情關係延宕，他最終決定在今天宣告退休，結束7年的大聯盟生涯。

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(中時電子報)