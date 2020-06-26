接下來仍有不少球員為了自己小孩放棄參加本季復賽！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，獨行俠中鋒考利史坦確定不會參加復賽，原因是他和妻子將於7月迎來孩子的誕生，獨行俠也馬上宣告簽下後衛伯克到本季結束。

考利史坦在2015年第6順位被國王選上，隨後待過國王、勇士、獨行俠等隊，他在今年1月25日才被勇士交易到獨行俠，卻只打了13場例行賽就告停賽，場均拿到5.2分、4.6籃板，獨行俠少了他參加復賽，內線戰力勢必受到影響。

如今隨著考利史坦跟湖人後衛布雷德利同樣為了孩子著想拒絕復賽，拓荒者前鋒阿里查與巫師前鋒貝坦斯也都不願參加復賽，因應美國新冠疫情逐漸延燒，相信將有更多球員宣布不願參加復賽，畢竟NBA決定不會處分，只是領不到薪水。

起碼獨行俠主力球星東契奇已經安全從祖國斯洛維尼亞回到美國達拉斯，全力準備接下來的復賽開打，東契奇發推表示，「很高興能跟隊友一起重返達拉斯且完成本季，在我回到斯洛維尼亞期間，我和家人很感謝美國大使館提供一切協助。」

(中時 )