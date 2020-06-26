正值求職旺季，社會新鮮人面臨2020年後疫情時代，職缺蒸發、應徵者激增情勢，可能延長準畢業生求職期。以金融保險圈來說，南山、全球等人壽收到履歷件數就比過往大增至少1成以上。

南山人壽表示，今年因為疫情關係，就業釋出機會銳減，整體就業市場急凍，社會新鮮人的求職難度更甚以往。根據其統計及觀察，保險產業熱度卻逆勢成長，南山今年上半年職場新鮮人應徵保險業務員履歷量，較去年同期增加近15%。

南山人壽表示，新鮮人特別需要純熟培訓機制才能打好職涯根基。以南山人壽「優質人才培訓計畫」兩大特點來說，一是提供新人為期一年、四階段、204小時紮實訓練。

二是除原本的佣獎之外，額外提供一年最高新台幣30萬元的獎金，協助新人奠定銷售基礎。在就業環境嚴峻的後疫情時代，南山人壽預計下半年仍持續擴大徵才。

南山人壽7月起並在全台舉辦14場的「南山菁英領袖暑假營」，鼓勵年滿20歲學生報名參加，將邀請各界名人與同學分享職涯技能等軟硬實力，並有大學生喜愛戶外實境挑戰、樂活有氧等課程。可參考南山人壽臉書官方粉絲團—「暑假營隊活動專區」

此營隊活動自民國104年至今，已超過一萬名大專學生參與。今年更特別規劃利用桌遊創造更多活動的樂趣，例如透過桌遊帶領學生體驗照顧者與被照顧者面臨的問題，藉此提醒長照規劃安排的重要性。

全球人壽健身房獲選為觀摩企業。（圖／全球人壽提供）

全球人壽表示，2020年以線上/數位方式進行校園徵才，將宣傳、說明會全搬到線上。透過學校線上資源、社群媒體、企業數位資源等，數位招募讓徵才方式打破框架，拉近企業和新鮮人的距離，沒有實體活動履歷量卻上升。

新鮮人以大學、研究所畢業居多，平均年齡約在21-26歲之間，部分具企業實習、競賽、社團經驗。而自2019年起結合產學數位人才養成合作，銜接校園人才培育縮短數位新鮮人踏入職場隔閡，提供20-30名數位新鮮人數位相關職缺機會。

全球人壽指出，正積極網羅屬跨領域之創意類型人才，凡積極、正向、創新、高度企圖心、抗壓性及溝通協調能力佳，且中英文溝通流利者，就是全球MA計劃要找的人，且不限科系，人數需求為6人。

MA計劃為期18個月，第1個月進行基礎培訓課程，由各部門主管擔任講師，建立保險專業知識、熟悉全球人壽的商品，讓MA了解部門運作情形與核心知識概況。

第2個月開始的未來17個月進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃、各種職能訓練及取得證照，且有機會與董事長、副董事長、總經理等高階主管共事，並參與高階主管或功能性委員會會議。

最後第18個月，將彙整過去18個月培訓評鑑、考試與成果，依評鑑結果、個人志願及公司組織需求派任部門。

全球人壽過去校園招募曾同時三管齊下，包括對當屆畢業生的MA計劃、對在校生的實習生計劃及ATCC大賽（全國大專院校商業個案大賽）等，不僅招募當屆畢業生，更希望能同時扎根校園人才培育，期許促進組織年輕化，將新一代思維和創意帶入全球。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)