2020年多家金控校園徵才大型活動雖多受疫情影響停辦，改為線上說明會、投遞履歷之外，或是配合部分學校單獨系所開辦金融講座等，接觸有志加入金融界準畢業生。以台新銀行來說，7月預計招募30名儲備財務顧問等，新光金也提供職缺統整表，邀請加入其團隊。

台新金控表示，提供嚮往金融領域發展夥伴加入的機會，「台新銀行新鮮人培訓計畫」專為應屆畢業及2年以下工作經驗社會新鮮人設計，每年皆培育逾百位的儲備財務顧問、消金業務專員與專業客服人員等。

2020年7月更預計招募30位儲備財務顧問，提供完善的培育制度與薪資福利，報到後將有為期6個月的學習期及循序漸進的成長目標，並安排職前訓練，依不同職務施予不同之專業訓練及定期職能訓練，更搭配著名的「雙師徒制」，引領新進財務顧問，穩健地邁進金融殿堂。

台新銀行招募大專以上應屆畢業生等人才培訓計畫。（圖／台新金提供）

台新金控指出，台新召募人才特點首重「態度」，歡迎主動積極、願意學習、具良好溝通協調能力及問題分析解決能力的求職者加入。報到前，建議須具備至少2張金融證照，例如「金融常識與職業道德」及「信託業務人員」。

今年先前已與各大專院校合作「Early Win職場體驗計畫」，招募近300位實習生，將於7月中旬加入實習行列，讓仍在學的學生透過一年的完整實習培訓，縮短畢業後求職的磨合摸索期，更順利的接軌職場。

新光金控則指出，2020年因為疫情影響，部分學校改爲線上徵才說明會，或是與部分學校單獨系所配合，至校園開辦金融講座及徵才活動，並因應疫情採分流模式，由金控與各子公司分別至不同校園招募人才。

新光金控職缺彙整表。（圖／新光金提供）

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(中時電子報)