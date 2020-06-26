經過連續兩天如夢魘般的大塞車慘況，端午連假第二天國五及蘇花改南下車道的交通狀況已明顯改善，雖然路上車輛依舊比平常要多出不少，但除少部分路段速度稍微慢一些，整體而言交通狀況相當順暢。

歷經長達32小時的恐怖塞車景象，國道五號今（26）日的行車狀況可說相當不錯，根據坪林交控中心監控結果，除了國五南下8公里處及雪隧南下入口處的車速降至40公里以下，其他路段都能維持在時速60公里以上的車速。

但大塞車狀況解除後，反倒發生交通事故，上午9點半左右，國5南下15.2公里處發生4輛小客車追撞的事故，也影響了交通的順暢度，坪林交控中心提醒用路人在行經事故附近路段時要特別小心。

至於蘇花改南下的交通狀況則相當好，上午僅有少部分時段有見到較大的車潮，其餘時間都十分良好，但在蘇花改南下入口處則有見到車流回堵現象，蘇澳警分局也加派警力疏導沿途的車流，預估在上午10點過後回堵車潮即可獲得紓解。

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(中時 )