高雄市長補選，藍白綠呈現「三腳督」態勢。對此，資深媒體人陳揮文在政論節目中表示，如果他有投票權，他會投給前行政院長陳其邁，此話一出，讓同台來賓都很訝異，主持人謝震武愣住驚呼為什麼？陳揮文直言，高雄歷經罷免和選舉，大家都累了，如果他為高雄好，就會投陳其邁。

陳揮文在政論節目《新聞面對面》上表示，對他來說，8月15日的投票已經結束了，如果他是高雄人，雖然他支持前高雄市長韓國瑜，但他會投給陳其邁。此讓謝震武當場愣住，驚呼為什麼？陳揮文坦言，因為現在是總統蔡英文中央執政，中央立院民進黨都過半，高雄所有立委都是民進黨籍。高雄經歷選舉和罷免，共選了四次，大家都累了，真的為高雄好，就投陳其邁。

陳揮文更秀出一張圖，圖上寫著「109、99、94、89」。陳揮文指出，蔡英文總統大選拿到109萬票，前高雄市長陳菊在競選連任時拿到99萬票，韓國瑜遭罷免得票為94萬票，89萬票則是韓國瑜拿到高雄市長的選票。對此，陳揮文建議，韓國瑜不要參加這次高雄市長選舉的任何活動，而且韓國瑜這次大選，靠韓粉加藍軍的票得到552萬票，還是大輸蔡英文的817萬票，很明顯韓沒選好，所以他建議韓國瑜先休息。

對於陳揮文的言論，網友紛紛表示，「陳揮文今天可以喔」、「我高雄人，我會投其邁」、「我也是私心的希望韓總能再休息一段時間，暫時遠離高雄市的紛紛擾擾，別再心軟去答應任何人承諾任何事」。

(中時電子報)