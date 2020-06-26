台南老爺讓客房幻化為大型遊戲盤，推出【乖乖在老爺家│打通關！】主題房。(台南老爺行旅提供／曹婷婷台南傳真)

【台南老爺行旅】乖乖在老爺家│打通關！_玩調酒禮盒！(台南老爺行旅提供／曹婷婷台南傳真)

從小吃到大的零食走進飯店陪你入住？台南老爺行旅首度攜手國民零食品牌「乖乖」，將旅宿空間營造成為畫布，注入乖乖經典又百變的元素，打造出全台首創「零食主題房」！3款限定房型不僅有專屬主題遊戲、超唰嘴乖乖零食組合包，更加碼贈送Bar 21調酒師獨家設計「玩調酒禮盒」，房內也能親手搖製專屬飲品，專案每晚3300元起，顛覆想像的聯名旅宿體驗6月29日起登場！

歷經3代風格演變成家喻戶曉的俏皮乖乖，近年結合台灣各地鄉鎮的特色物產，展開一場超台味環島之旅，台南老爺行旅以此為靈感，將旅宿空間融入傳統桌遊「大富翁」，讓客房幻化為大型遊戲盤，推出【乖乖在老爺家│打通關！】主題房。

闖關獲勝者獨饗乖乖聯名夯味零食包，隨房贈送打通關調酒組，結合雙方品牌顏色，創造出專屬聯名飲品；【乖乖在老爺家│玩不停！】以5、6年級生難以忘懷的一代、二代乖乖為主題，打造出乖乖獨有的復古情懷，搭配牆面大型象棋遊戲、零食包裝床罩設計，創造樂趣休憩時光，調酒組更以傳統古早味麵茶，混搭冬瓜茶與伏特加，搖製出新舊融合的甘醇刺激。

【乖乖在老爺家│動此動！】讓客房秒變「乖乖x老爺運動場」，高爾夫球、籃球、乒乓球一次擁有，房內補給品除了充滿能量的乖乖，加碼贈送調酒組，更將擁有歐洲最強藥箱的接骨木花糖漿混搭滿滿能量運動飲品，搭配清新爽口蘋果白蘭地。

延伸住宿的樂趣驚喜，台南老爺行旅更將雙方聯名推展至餐酒體驗，同步於甘粹餐廳推出【甘粹澎派餐│四人分享餐】；Bar 21廿一酒吧亦結合經典椰香與乾杯系列洋芋脆點，讓你用微醺重溫小稚氣。

(中時 )